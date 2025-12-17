ТАСС: в Испании рекомендовали авиакомпаниям не летать над Венесуэлой

Такое указание связано с "потенциальным риском", сообщил источник в авиадиспетчерских кругах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Авиационные власти Испании настоятельно рекомендовали авиакомпаниям не совершать полетов в воздушном пространстве Венесуэлы. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах, сославшись на соответствующее предупреждение, доведенное до сведения всех перевозчиков страны.

"В период до 31 декабря испанским гражданским авиаперевозчикам настоятельно рекомендуется не совершать никаких полетов в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с потенциальным риском", - сказал собеседник агентства. Исключением, по его словам, могут стать лишь чрезвычайные ситуации на борту, при которых для обеспечения безопасности полета вхождение в воздушное пространство страны станет необходимым. Собеседник агентства напомнил, что в конце ноября авиационные власти Испании и соседней Португалии уже распространяли подобную рекомендацию, которая действовала тогда несколько дней.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в настоящее время по меньшей мере пять военных самолетов США находятся над нейтральными водами Карибского моря в непосредственной близости от границ Венесуэлы. Речь идет о палубной авиации.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой утром 18 декабря. "Вот что мне известно на данный момент. Вчера членов Конгресса проинформировали, что война грядет, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации сегодня вечером в девять часов", - ответил Карлсон в подкасте судебного аналитика Эндрю Наполитано на YouTube-канале на вопрос о том, начнет ли Трамп войну. Журналист отметил, что он не знает, "произойдет ли это на самом деле".

16 декабря Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выступить в Белом доме с обращением к согражданам вечером 17 декабря (в 05:00 мск 18 декабря). Трамп не уточнил, на какую тему будет его выступление.