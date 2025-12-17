Трамп заявил, что США не пропустят в Венесуэлу никого, кто не должен туда пройти

Президент Соединенных Штатов назвал ситуацию "просто блокадой"

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенная им накануне блокада вокруг Венесуэлы не позволит пройти туда тем, кто по мнению американской стороны не должен попасть в эту страну.

"Это просто блокада. Не будем пропускать никого, кто не должен пройти", - сказал Трамп.

16 декабря Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Он добавил, что американские вооруженные силы будут наращивать сформированную вокруг этой страны группировку, пока Каракас не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы.