В Камбодже заявили о гибели 18 своих граждан в пограничном конфликте с Таиландом

Еще 78 пострадали, сообщили в МВД королевства

ХАНОЙ, 18 декабря. /ТАСС/. В результате обострения пограничного конфликта Камбоджи и Таиланда погибли 18 камбоджийцев. Об этом говорится в докладе МВД Камбоджи, который приводит газета Khmer Times.

Как отметили в ведомстве, начиная с 7 декабря в результате конфликта погибли 18 камбоджийских гражданских лиц. Также сообщается, что 78 камбоджийцев получили ранения в результате боевых действий, а свыше 450 тыс. мирных жителей приграничных провинций были вынуждены покинуть свои дома. Были повреждены и уничтожены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая древние храмы и другие объекты глубокого культурного и религиозного значения, а также объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы, больницы, гостиницы, административные здания и мосты.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Армия Таиланда заявила, что камбоджийские силы первыми начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне, а таиландские военные в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.