Reuters: США приостановят розыгрыш грин-карт

Причиной такого решения стала стрельба в Брауновском университете

Редакция сайта ТАСС

Здание МВД США © AP Photo/ Jose Luis Magana

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Белый дом приостанавливает программу розыгрыша лотереи грин-карт в связи с тем, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в США по этой программе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.

"По указанию президента [США Дональда] Трампа я немедленно приказываю USCIS (Служба гражданства и иммиграции США - прим. ТАСС) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы", - приводит агентство слова Ноэм.

Вечером 13 декабря в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд) произошла стрельба. По меньшей мере два человека погибли, еще девять пострадали. ФБР назначило вознаграждение в $50 тыс. за данные о стрелявшем в Брауновском университете.