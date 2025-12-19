Конгрессмены США предложили законопроект об усилении санкций против России

Согласно документу, рестрикциям могут подвергнуть российских чиновников, предпринимателей, госкомпании и предприятия, оказывающие поддержку российскому ОПК, энергетическому и транспортному секторам

© Григорий Сапожников/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий представила в Палате представителей Конгресса США законопроект об усилении антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте одного из авторов инициативы Брайана Фицпатрика (республиканец от штата Пенсильвания).

Согласно тексту документа, законопроект предлагает "ввести санкции и другие меры в отношении России, если власти РФ откажутся вести переговоры о мирном соглашении с Украиной, нарушат любое такое соглашение" или Россия вновь будет вести боевые действия на Украине, "а также в других целях". Как отмечается в заявлении Фицпатрика, инициатива, "в отличие от разрозненных санкций, устанавливает всеобъемлющую структуру" американских антироссийских рестрикций.

В частности, инициатива предполагает введение санкций в отношении российских чиновников, предпринимателей, государственных компаний, а также предприятий, оказывающих поддержку российскому ОПК, энергетическому и транспортному секторам, а также объявление 500-процентных пошлин на товары из РФ. Кроме того, предлагается "перекрыть России доступ к глобальной финансовой системе" и пресекать финансовые схемы, которые, с точки зрения США, способствуют обходу санкций и "подпитке" российского оборонного сектора. Это касается в том числе импорта российских нефтепродуктов. Инициатива предполагает также введение рестрикций против субъектов из третьих стран, способствующих добыче в России нефти, газа, СПГ и урана.

Конгрессмены рассчитывают вынести законопроект на обсуждение Палаты представителей полного состава в январе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой ведутся переговоры, не будет заключена. По их информации, новые рестрикции могут быть обнародованы уже на этой неделе. Агентство Reuters позднее сообщило, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение по поводу возможности введения новых антироссийских санкций.

Переговоры по Украине

Переговоры по Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. Позднее Трамп заявил, что первоначальный план был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

14-15 декабря в Берлине состоялись очередные переговоры представителей США и Украины. В состав американской делегации вошли спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее газета Politico выступила с утверждением о том, что делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами (штат Флорида) для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что одновременно может пройти и новый раунд переговоров между США и Украиной на уровне военных и представителей рабочих групп. 17 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта.