"Инсайдер": на Украине проводят обыски у мэра Луцка и главы Волынского облсовета

Сами Игорь Полищук и Григорий Недопад о проведении следственных действий не сообщали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского облсовета Григория Недопада. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

Читайте также

Последствия коррупционного скандала и угроза элитам Украины. Заявления СВР

Подробностей не приводится. Сами Полищук и Недопад в своих соцсетях об обысках ничего не сообщали. Полищук работает в Луцком горсовете с марта 2017 года, был избран мэром в ноябре 2020 года. Недопад занимает пост председателя облсовета с ноября 2020 года.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором схемы следствие назвало бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, еще 40 неидентифицированных человек фигурируют на записях из квартиры Миндича, их причастность к коррупционному делу еще не подтверждена.