Медведчук: в выборах на Украине должны участвовать живущие в РФ украинцы

Таким образом удастся сделать процесс легитимным, считает глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

Виктор Медвенчук © Анна Марченко/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Украинцы, которые находятся в России и других странах, тоже должны участвовать в выборах на Украине, чтобы они были признаны легитимными. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Для того, чтобы выборы были признаны легитимными, в них должны принимать участие все граждане Украины. Те, кто находится в других странах мира, и те, кто находится на территории РФ", - написал он в своей статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".