Журналисты "Украинской правды" утверждают, что сделали фото Миндича в Израиле

Издание пообещало обнародовать подробности о сбежавшем с Украины бизнесмене

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Журналисты издания "Украинская правда" заявляют, что обнаружили в Израиле бежавшего с Украины бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Издание публикует фото бизнесмена. Утверждается, что оно сделано его журналистами в Израиле. Подробности обещают обнародовать позже.

На Украине Миндича назвали координатором масштабной коррупционной схемы, в которой были замешаны бывшие и действующие члены кабмина. Сам бизнесмен выехал из страны буквально за несколько часов до обысков у него дома, что породило вопросы об утечке данных следствия. После того как Миндичу были заочно предъявлены обвинения, Зеленский ввел против него санкции.

После украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) заявил в зале суда, что 28 ноября на Миндича в Израиле было совершено покушение. По его словам, была ранена домработница, а преступники арестованы. Однако полиция Израиля сообщила, что не располагает такими данными.