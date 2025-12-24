Статья

Как корабль назовете: Трамп анонсировал строительство линкоров имени себя

"Золотая лихорадка" Дональда Трампа продолжает набирать обороты. Вслед за запуском инициативы "Золотой купол" (Golden Dome) амбициозные планы президента США коснулись и модернизации Военно-морских сил (ВМС) страны. Теперь настал черед "Золотого флота" (Golden Fleet). По замыслу главы Белого дома, в его состав в ближайшие годы должны войти линкоры нового поколения с невероятным по масштабам вооружением. В нюансах военного кораблестроения "по Трампу" разбирался ТАСС

"Мы как минимум на 15 лет опережаем любых конкурентов. Китай, Россия — никто не может с нами сравниться, — сказал Дональд Трамп, выступая 22 декабря перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида — прим. ТАСС). — Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, что у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок".

"Сколько всего у нас сейчас субмарин? У нас их более 30. Но это супер-пупер-субмарины, и им нет равных, — добавил хозяин Белого дома. — Так что мы собираемся построить от 12 до 15 совершенно новых подводных лодок". Также он сообщил о том, что США намерены построить новое поколение линкоров, которые будут оснащены комплексом самых современных вооружений. "Для меня большая честь объявить, что я одобрил план для ВМС по началу строительства двух совершенно новых, очень больших линкоров, самых больших из тех, что мы строили, — сказал президент США. — Не было ничего похожего на эти корабли". По его словам, это будут "самые быстрые, самые крупные" американские корабли, "в сто раз более мощные", чем любые другие, когда-либо строившиеся.

Боевые корабли нового класса в Вашингтоне рассчитывают построить за два или два с половиной года. "Это противодействие всем", — добавил американский лидер, отвечая на вопрос о том, на кого нацелена программа строительства новых линкоров и ориентирована ли она на КНР. "Мы отлично ладим с Китаем, — заявил Трамп. — У меня отличные отношения с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — прим. ТАСС)". Говоря о темпах строительства авианосцев в США, он добавил: "Мы также будем их наращивать". По его словам, в частности, речь может идти об авианосцах другого класса, нежели Gerald R. Ford.

Линкоры класса "Трамп"

О том, что США ищут возможность возродить класс линкоров — наиболее крупных боевых кораблей с мощным артиллерийским вооружением для ведения эскадренного боя, американский лидер впервые заявил в конце сентября. Однако, памятуя другие, более ранние высказывания президента насчет закупки новых, "модернизированных бомбардировщиков B-2" и других оборонных инициатив, автором которых он по большей части сам и является, никто тогда не придал очередной реплике насчет линкоров особого значения.

Как напомнил портал The War Zone (TWZ), свои последние линкоры времен Второй мировой войны ВМС США списали в период с 1990 по 1992 год. Это были корабли класса Iowa: USS Missouri (BB-63) и USS Wisconsin (BB-64), пережившие несколько модернизаций. С тех пор кораблей подобного класса у Соединенных Штатов не было.

Однако, как оказалось, план возобновить их строительство, по всей видимости, более чем реальный. На брифинге в Мар-а-Лаго журналистам представили несколько компьютерных эскизов американских линкоров новейшего времени. Из подписи к ним следовало, что класс новых кораблей будет называться ни много ни мало в честь самого президента — Trump-class. Головной корабль проекта будет носить имя USS Defiant, а всего, по словам хозяина Белого дома, будет построено десять или даже больше таких линкоров. На сайте, посвященном "Золотому флоту" Трампа, тем временем указано, что США планируют изготовить 20–25 кораблей такого класса. Примечательно, что на том же сайте приведены едва ли не исчерпывающие характеристики Defiant. Так, длина новейшего линкора составит 256–268 м, ширина — 32–35 м, осадка — 7–9 м, а водоизмещение — свыше 35 тыс. т.

По данным сайта, линкор сможет развивать скорость более 30 узлов (55,56 км/ч), его экипаж будет составлять от 650 до 850 человек, а в число его основных задач будут входить прежде всего "демонстрация силы", наступательные боевые операции и ударные миссии, а также противовоздушная и противоракетная оборона (ПВО-ПРО). Для этого корабль класса Trump планируется оснастить поистине небывалым комплексом вооружений. В него войдут универсальная установка вертикального пуска (УВП) ракет Mk 41 на 128 ячеек, УВП типа LMVLS (Large Missile Vertical Launch System) на 12 ячеек для пуска гиперзвуковых ракет CPS (Conventional Prompt Strike), крылатые ракеты с ядерной боевой частью типа SLCM-N (Surface Launch Cruise Missile — Nuclear).

Кроме того, линкор класса Trump получит электромагнитную рельсовую пушку мощностью 32 мегаджоуля для стрельбы высокоскоростными боеприпасами HVP (Hyper Velocity Projectile) в носовой части, еще два 127-миллиметровых орудия Mk 45 для ведения огня теми же HVP и два боевых лазера — мощностью 300 или 600 кВт. Для самозащиты на нем установят два зенитных комплекса ближнего радиуса с ракетами типа RAM, четыре 30-миллиметровые автоматические пушки Mk 38 (две впереди и две позади), четыре лазера ODIN (Optical Dazzling Interdictor — Navy) и два комплекса по борьбе с безэкипажными средствами.

Комплекс средств слежения и радиоэлектронного противодействия линкора составят четыре разнонаправленные радиолокационные станции (РЛС) ПВО-ПРО AN/SPY-6 и столько же станций радиоэлектронной борьбы SEWIP Block 3. Помимо этого, корабль должен будет обладать мощной боевой управляющей системой, искусственным интеллектом, способностью применять безэкипажные аппараты и т.д. Для питания всего этого, однако, предлагается использовать обычную дизель-газотурбинную силовую установку типа CODAG (Combined Diesel and Gas).

Примечательно, что около половины из всего оружия, которым планируется оснастить Defiant и остальные американские корабли нового типа, до сих пор находится в разработке, в то время как, по задумке Трампа, первый новейший линкор должен быть готов уже через два с половиной года. Компьютерные эскизы корабля, которые американский лидер презентовал журналистам в своем поместье Мар-а-Лаго, также несколько не соответствуют тому, что можно увидеть на инфографике сайта, где перечислены характеристики Defiant.

В частности, два из трех изображений демонстрируют наличие УВП не только в носовой, но и в кормовой части линкора. Причем это не простая УВП, а предназначенная для пуска межконтинентальных баллистических ракет типа Trident или аналогичных им. Если верить инфографике, то там ее быть не должно. О сроках принятия таких кораблей на вооружение и их стоимости также ничего сказано не было, не говоря уже, как выразились в TWZ, об их целесообразности. Специалисты портала не исключили и того, что даже один подобный линкор в США в итоге на воду спущен не будет.

Представитель американского Фонда защиты демократий, бывший контр-адмирал ВМС Марк Монтгомери и вовсе заявил, что каждый новый крейсер класса Trump будет стоить не менее $5 млрд. Он также раскритиковал программу "Золотой флот", сказав, что этот план "как раз то, что нам не нужно". Тем не менее на сайте ракетные крейсеры класса Trump охарактеризованы как боевые надводные корабли крупного водоизмещения, которые будут обладать "самой разрушительной силой по сравнению с любым надводным кораблем, когда-либо ходившим по морям" и "возможностью наносить удары по врагу с расстояния в 80 раз больше, чем [корабли] предыдущего класса". Это будут "первые в истории крейсеры с управляемым ракетным вооружением, способные нести и применять ядерные и гиперзвуковые ракеты".

Как следовало из пресс-релиза командования ВМС США, к строительству новейших линкоров планируется привлечь не только американских ("1 тыс. предприятий почти в каждом штате"), но и зарубежных судостроителей. Хотя верфям США в этой программе отводится все же главенствующая роль. Министр ВМС страны Джон Фелан и вовсе обмолвился, что Вашингтон может привлечь к инициативе "новых, нетрадиционных партнеров в оборонной сфере", не уточнив, о ком именно шла речь. Трамп же заявил, что сам лично будет напрямую участвовать в проектировании линкоров имени себя, поскольку, по его словам, он "человек с весьма развитым чувством эстетики".

Замена Constellation

За несколько дней до брифинга в Мар-а-Лаго министр ВМС США Джон Фелан сообщил о разработке нового класса фрегатов, которые также станут частью "Золотого флота" Трампа, — FF(X). Базой для них послужат патрульные корабли Береговой охраны США класса Legend, или NSC (National Security Cutter). "Основанный на проверенной временем американской разработке, построенный на американских верфях с использованием сырья и компонентов от американских поставщиков, этот проект направлен на достижение одной цели — быстрого обеспечения флота новыми боевыми кораблями", — написал министр ВМС США в соцсети X. Строить FF(X) будет компания HII (Huntington Ingalls Industries), специалисты которой и спроектировали корабли класса Legend. По словам Фелана, первый корпус должен быть спущен на воду уже в 2028 году. Сколько всего новых фрегатов планируется построить, он не сообщил.

В командовании сил добавили, что небольшие боевые надводные корабли типа FF(X) всегда были необходимы американским ВМС. Перспективные фрегаты призваны выполнять широкий спектр задач, для которых не требуются корабли большого водоизмещения. Это борьба с надводными судами противника, перевозка грузов и применение безэкипажных средств. В релизе указывалось, что план строительства новых кораблей подразумевает их быстрое и масштабируемое производство, основанное на уже зарекомендовавшей себя конструкции. Это должно минимизировать задержки при передаче новых фрегатов ВМС.

Как отметили в TWZ, запуск программы FF(X) связан с недавней отменой другой инициативы — по строительству новейших фрегатов класса Constellation, столкнувшейся с многочисленными задержками при проектировании и существенным перерасходом средств. В его основе лежал зарубежный проект — франко-итальянский FREMM. Изначально командование американских ВМС планировало внести в него лишь небольшие изменения. В результате же их оказалось столько, что от первоначального проекта осталось лишь 15%. Сроки строительства и сдачи кораблей в результате отодвинулись минимум на три года. Теперь в ВМС решили пойти другим путем и построить новые корабли на основе собственного, проверенного американского проекта.

"Скорость имеет значение, а конструкция корабля NSC стабильна и технологична, что позволит обеспечить предсказуемые сроки [поставок], — заявил президент и генеральный директор HII Крис Кастнер, чьи слова привела пресс-служба компании. — Я полностью уверен в своей команде и в том, что мы сможем успешно реализовать эту программу". ВМС пока не обнародовали точные характеристики, размерения и комплекс вооружений, которые должны получить FF(X). Пока был опубликован лишь компьютерный эскиз перспективного фрегата. Изучив его, в TWZ пришли к выводу, что этот проект заметно отличается от концепции, разработанной на основе класса Legend, которую HII до этого предлагала ВМС США по программе фрегатов FFG(X), впоследствии получивших имя Constellation. Главный аспект, на который обратил внимание портал, — отсутствие на эскизе FF(X) УВП, наличие которых там считают ключевой особенностью любого будущего фрегата ВМС и вопросом первостепенной важности.

В предыдущих концептах патрульных фрегатов от HII УВП размещались между основной надстройкой и главным артиллерийским орудием в носовой части. Их полное отсутствие на эскизе нового корабля в TWZ сочли "вопиющим упущением", которое может лишь вызвать вопросы об оперативной полезности и вариативности боевого применения этих кораблей. В то же время новые фрегаты смогут нести модульную полезную нагрузку, включая установки для пуска ракет контейнерного типа, на корме. Кроме того, судя по эскизу, американские ВМС явно планируют использовать FF(X) в качестве носителей безэкипажных аппаратов разного типа — как морских, так и воздушных.

Как позже сообщил порталу представитель ВМС США, в головной фрегат проекта с целью ускорения темпов его строительства будут внесены минимальные изменения. Впоследствии, при изготовлении серийных кораблей, возможна более существенная их модификация, что предусмотрено конструкцией корабля и базовым проектом. В комплекс вооружения первого FF(X) войдут 57-миллиметровое артиллерийское орудие, две 30-миллиметровые пушки, корабельный зенитный ракетный комплекс Mk 49 RAM и другие неназванные средства противодействия атакам противника. На корме расположится взлетно-посадочная площадка для вертолетов и беспилотников. За ней будет размещена модульная система вооружения, предназначенная для пуска ракет разных типов.

В свою очередь сотрудник судозавода HII сообщил TWZ, что в настоящий момент стороны завершают процедуру согласования "конкретных и целенаправленных" изменений, которые будут внесены в конструкцию Legend. "Проектные работы продолжаются, и мы понимаем, что намерение ВМС состоит в том, чтобы минимизировать изменения для ускорения процесса закупки", — заявил представитель верфи. Он добавил, что судозавод сможет начать работу над новым фрегатом сразу после заключения контракта и получения средств на его строительство. При этом там готовы даже использовать материалы, уже приобретенные для изготовления нового корабля класса Legend, чтобы уложиться в заявленные ВМС сроки сдачи первого корпуса FF(X).

Татьяна Самойлова, Константин Алыш