CNN: в Европе боятся, что Трамп поведет себя непредсказуемо с Зеленским

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Европейские политики опасаются, что предстоящая в воскресенье встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может иметь непредсказуемые последствия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, европейцы считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Однако они признают, что исход любой встречи с американским лидером непредсказуем.

"С Трампом всегда приходится рисковать", - приводятся в статье слова одного из представителей НАТО.

Ранее Трамп заявил, что без его одобрения выдвинутый Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит.

24 декабря Зеленский озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты, касающиеся территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.

В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от тех 27 пунктов, которые начиная с первых чисел декабря Россия отрабатывает в контактах с американской стороной.