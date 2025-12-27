Express: Трамп сделал предупреждение Зеленскому перед их встречей в США

Президент США заявил, что мирный план Владимира Зеленского без его одобрения ничего не значит

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

​​​​​ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп своими словами, что без его одобрения мирный план Зеленского ничего не значит, сделал ему предупреждение. Такое мнение выразила британская газета The Daily Express.

Ранее Зеленский заявлял о 90% готовности мирного плана. Однако в преддверии встречи в США "Трамп, похоже, не выглядел готовым поддержать украинское мирное предложение", говорится в газете.

26 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью изданию Politico, что без его одобрения выдвинутый Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит. "Поэтому посмотрим, что у него есть", - добавил президент США.

Согласно графику американского лидера, распространенному Белым домом, Трамп 28 декабря проведет встречу с Зеленским во Флориде. Согласно документу, двусторонняя встреча пройдет в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Возле этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он проводит выходные.