"Страна": Зеленский может пойти на большие уступки по Украине, чем говорит

Такая версия появилась после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что без его одобрения выдвинутый Киевом мирный план ничего не значит

Редакция сайта ТАСС

© Nadja Wohlleben/ Getty Images

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский может пойти на куда большие уступки в рамках урегулирования конфликта на Украине, чем говорит публично. Об этом в субботу сообщило издание "Страна".

Читайте также Хотелки и влажные мечты: для чего Зеленскому неприемлемый план урегулирования

Такая версия появилась после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что без его одобрения выдвинутый Киевом мирный план ничего не значит. Зеленский утверждал, что документ из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90%", однако как отмечает "Страна", план может быть скорее видением Киева параметров мирных договоренностей.

Отмечается, под вопросом могут находиться и такие вопросы, как вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики.

24 декабря Зеленский обнародавал план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты по вопросам территорий и ЗАЭС.