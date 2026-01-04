Yemenia Airways после трехдневного перерыва возобновила полеты из Адена

Пока будут осуществляться рейсы только в Эр-Рияд, Джидду, Амман и Каир, уточнили в авиакомпании

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 4 января. /ТАСС/. Йеменская национальная авиакомпания Yemenia Airways возобновила выполнение рейсов из международного аэропорта Адена. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

"На основании указаний министра транспорта Абдель Саляма Салеха Хумаида (представляет Южный переходный совет, ЮПС - прим. ТАСС) и председателя совета директоров авиакомпании Yemenia Airways Насера Махмуда Yemenia Airways возобновила полеты с утра воскресенья, 4 января 2026 года", - говорится в заявлении ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как уточнил заместитель генерального директора авиакомпании по коммерческим вопросам Мохсен Хайдара, на начальном этапе полеты будут осуществляться только из Адена по четырем направлениям: в Эр-Рияд, Джидду (Саудовская Аравия), Амман (Иордания) и Каир (Египет). Он подчеркнул, что возобновление авиасообщения после трехдневного перерыва "стало возможным благодаря усилиям и контактам министра транспорта и председателя совета директоров Yemenia Airways с братьями в Саудовской Аравии".

В воскресенье посольство России в Йемене сообщило, что несколько сограждан не могут покинуть остров Сокотра из-за введенных в стране ограничений на полеты. Как отмечалось в заявлении, дипломаты предпринимают все необходимые усилия по сбору данных о находящихся на Сокотре россиянах и "поиску путей выхода из сложившейся ситуации".

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести в стране чрезвычайное положение на 90 дней и обеспечить "воздушное, морское и сухопутное эмбарго" во всех портах, аэропортах и пропускных пунктах сроком на 72 часа. В тот же день власти Йемена решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил.

В пятницу губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В свою очередь ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. К вечеру 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.