Guardian: в Би-би-си запретили называть действия США против Мадуро похищением

Журналистам указали использовать слова "захвачен" или "схвачен", сообщил колумнист газеты Оуэн Джонс

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Руководство вещательной корпорации Би-би-си запретило журналистам использовать слово "похищение" при описании действий США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил колумнист газеты The Guardian Оуэн Джонс.

В X он опубликовал письмо руководителей Би-би-си, в котором говорится, что при описании ситуации с Мадуро следует использовать слова "захвачен" (captured) или "схвачен" (seized) и избегать слово "похищен" (kidnapped). "Журналистам Би-би-си запретили описывать похищение венесуэльского лидера как похищение", - сообщил Джонс.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с супругой из страны. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

5 января Мадуро и его супруга предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом оба они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.