ТАСС: при ударах Саудовской Аравии по Йемену погибли не менее 30 человек

Авиация саудовцев нанесла более 15 ударов по позициям и технике сепаратистов

Редакция сайта ТАСС

© RKM/ X

ДУБАЙ, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек стали жертвами ударов Саудовской Аравии по сепаратистам из Южного переходного совета (ЮПС) в провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена. Об этом ТАСС сообщили источники в регионе.

"Не менее 20 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных коалицией под руководством Саудовской Аравии по силам, лояльным Южному переходному совету в Эд-Далии", - сказал собеседник агентства. По словам другого источника, число жертв увеличилось до 30. Он уточнил, что авиация Саудовской Аравии нанесла более 15 ударов по позициям и технике сепаратистов.

Утром 7 января официальный представить коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики сообщил, что глава ЮПС Айдарус аз-Зубайди, который должен был 6 января вылететь в Эр-Рияд для встречи с главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими, в последний момент скрылся в неизвестном направлении. По данным коалиции, примерно в полночь сепаратисты перебросили технику и вооружения в сторону провинции Эд-Дали. В связи с этим силы альянса нанесли превентивные авиаудары по сепаратистам с целью дезорганизовать их и сорвать попытку обострить конфликт. Кроме того, Президентский руководящий совет Йемена обвинил аз-Зубайди в госизмене и постановил лишить его членства в совете. В свою очередь ЮПС утверждает, что лидер сепаратистов находится в Адене, временной столице Йемена, и продолжает исполнять свои обязанности. Как следует из заявления, руководство ЮПС также потеряло связь с делегаций, которая вылетела в Саудовскую Аравию.

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря он распорядился ввести чрезвычайное положение на 90 дней. В тот же день власти Йемена решили аннулировать соглашение с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил. ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.