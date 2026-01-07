В Берлине женщина умерла от последствий обесточивания части города

Причина смерти 83-летней жительницы германской столицы не уточняется

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Пожилая женщина умерла в Берлине от последствий отключения электроэнергии, которое произошло из-за поджога подвесного кабельного моста. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на заместителя главы столичной полиции Марко Лангнера.

Один из родственников обнаружил 83-летнюю женщину при смерти. Спасти ее не удалось. Как отмечает издание, это первый подтвержденный случай смерти в Берлине от последствий обесточивания части города. Конкретная причина смерти не уточняется.

По данным Сената Берлина, полностью энергоснабжение восстановили 7 января около 14:10 по местному времени (16:10 мск).

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу же не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Власти Берлина ранее объявили режим чрезвычайной ситуации, а расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих угрозу госбезопасности.