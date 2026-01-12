Белый дом объяснил стремление заполучить Гренландию конкуренцией с РФ и КНР

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт допустила, что включение территории в состав США "отвечало бы не только всем американским интересам, но и интересам" острова

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет сделать Гренландию американской территорией, так как опасается, что на остров могут претендовать Россия или Китай. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Думаю, [американский] президент [Дональд Трамп] очень ясно высказался [на этот счет] прошлым вечером. Он отметил, что США хотят завладеть Гренландией, так как, по его ощущениям, если мы этого не сделаем, ею в конечном счете завладеют или даже, вероятно, получат путем враждебного поглощения Китай или Россия. А это нехорошо ни для США, ни для Европы, ни для Гренландии", - заявила в беседе с журналистами Ливитт. "Возможно, превращение в часть Соединенных Штатов отвечало бы не только всем американским интересам, но и интересам Гренландии", - добавила она.

Белый дом 6 января 2025 года в письменном заявлении, предоставленном информационному агентству Reuters, подчеркнул, комментируя планы в отношении Гренландии, что, "конечно, применение Вооруженных сил США всегда является вариантом действий, доступным главнокомандующему", то есть Трампу. Ливитт уточнила 7 января, что Трамп активно обсуждает с подчиненными возможность покупки острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Как заявил "Известиям" посол России в Копенгагене Владимир Барбин, Гренландия стремится к независимости и не хочет быть ни в составе Дании, ни в составе Соединенных Штатов.