Президент Чехии: Украина должна пойти на "болезненные уступки" ради мира
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украина должна быть готова согласиться на ряд "болезненных уступок" в переговорах по завершению конфликта с РФ, если хочет достичь мира. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
"Я считаю, что Украина сделала очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым. Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", - приводит издание "Страна" слова чешского президента.
При этом Павел не упомянул, о каких уступках идет речь, уточняет издание.
Зеленский в свою очередь признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам.
15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине.