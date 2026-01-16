Президент Чехии: Украина должна пойти на "болезненные уступки" ради мира

Петр Павел при этом отметил, что Киев сделал очень много для того, чтобы предложенное решение по урегулированию конфликта было приемлемым

Президент Чехии Петр Павел © Thomas Kronsteiner/ Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украина должна быть готова согласиться на ряд "болезненных уступок" в переговорах по завершению конфликта с РФ, если хочет достичь мира. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

"Я считаю, что Украина сделала очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым. Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", - приводит издание "Страна" слова чешского президента.

При этом Павел не упомянул, о каких уступках идет речь, уточняет издание.

Зеленский в свою очередь признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам.

15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине.