Глава Минторга США увязал вопрос Гренландии с безопасностью Западного полушария

Говард Латник отказался комментировать планы Соединенных Штатов по обретению контроля над островом

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Министр торговли США Говард Латник увязал вопрос принадлежности Гренландии с обеспечением безопасности Западного полушария.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе на просьбу прокомментировать планы США по обретению контроля над Гренландией Латник ответил отказом. "В этом нет необходимости. Западное полушарие имеет ключевое значение для США. Этим занимаются наши специалисты по национальной безопасности, им это не безразлично, и я позволю им заниматься этим с нашими союзниками, с нашими друзьями", - подчеркнул глава американского Минторга.

17 января президент США Дональд Трамп в Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%.

Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.