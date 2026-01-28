Прозоров: в ВСУ покупают статус "пропавший без вести", чтобы воевать в Африке

По словам экс-сотрудника СБУ, украинские солдаты, осознавая высокий риск гибели в боях против российской армии, уезжают в менее опасные регионы в качестве наемников

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Украинские военнослужащие подкупают командование и просят объявить их пропавшими без вести, чтобы отправиться в Африку в качестве наемников. Об этом ТАСС рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Была интересная информация, которую мы получили про некоторых украинских наемников в Африке. Эти люди платят деньги на Украине командованию, что оно включало их в списки пропавших без вести, а они на самом деле спокойно улетают в Африку и там воюют", - сказал он.

Экс-сотрудник СБУ объяснил такие действия тем, что военнослужащие ВСУ, осознавая высокий риск гибели в боях против российской армии, предпочитают воевать в менее опасных регионах в качестве наемников, где у них также появляется возможность получать хороший доход. "Они уезжают с Украины, потому что понимают, что тут у них все очень плохо, и российская армия их перемелет рано или поздно. Они едут в Колумбию, Мексику, Эквадор и там зарабатывают неплохие деньги, работая на наркокартели. То же самое в Африке. Только там они работают не на наркокартели, а на международные террористические организации - различные филиалы той же "Аль-Каиды" (организация признана террористической и запрещена в России - прим. ТАСС)", - подчеркнул Прозоров.

Ранее экс-офицер СБУ в беседе с ТАСС рассказал, что бойцы ВСУ, владеющие навыками управления беспилотниками, воюют в качестве наемников в составе вооруженных группировок стран Африки и Латинской Америки, в том числе в интересах наркокартелей.

Также Прозоров констатировал, что служба в рядах ВСУ открыла большие возможности и для членов различных иностранных преступных группировок, которые приобретают реальный боевой опыт и позже используют его в своих целях.