США рассчитывают на пересмотр Россией решения о поставке С-300 Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предупреждает Россию, что поставка в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 станет большой ошибкой, это решение должно быть пересмотрено. С таким утверждением выступил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает агентство Associated Press.
По его данным, Болтон назвал поставку С-300 "значительной эскалацией" напряженности в регионе.
Корреспондент ТАСС попросил прокомментировать Белый дом, Госдепартамент и Пентагон нынешние объявления Шойгу о поставке комплекса в Сирию, но не получил никаких комментариев.
Ранее в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября из-за действий израильских военных вынудила Россию принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель там будет размещен зенитный ракетный комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты РФ, а российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.
Шойгу подчеркнул, что меры безопасности приняты в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Сразу после гибели экипажа глава государства заявил, что Россия примет ответные шаги, которые "заметят все". Он отметил, что в 2013 году по просьбе израильской стороны Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.