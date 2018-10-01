Синдром дефицита доверия. Генассамблея ООН поставила миру диагноз

В Нью-Йорке завершилась 73-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Общеполитические дебаты 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начались позитивно - со смеха. Посмеялись министры и главы государств над президентом США Дональдом Трампом, который с порога стал нахваливать непревзойденные достижения своей администрации. Но в целом выступления на Генассамблее, продолжавшиеся с 25 сентября по 1 октября, продемонстрировали, что миру сейчас не до веселья. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в приветственном слове употребил яркую метафору - мир страдает от синдрома дефицита доверия. Последовавшие дебаты правоту генсека полностью подтвердили. Ультиматум Трампа Президент Соединенных Штатов всегда берет слово вторым (после Бразилии) и задает тон всей неделе. Многие последующие выступления, по сути, являются ответом на его риторику.

Трамп сразу задал однозначный тон дебатов, а заодно и невербально продемонстрировал свое отношение к ООН - он опоздал и выступал третьим. На входе в штаб-квартиру американский лидер неспешно пообщался с прессой. Это было для него явно интереснее и важнее, чем объяснять причины своих внешнеполитических действий ожидавшим его лидерам. Все-таки добравшись до трибуны ГА, Трамп сразу разделил страны на хорошие и плохие (про плохие так и констатировал, как строгий учитель: "not good"). Ирану, КНДР, Китаю, Сирии и Венесуэле велел немедленно исправиться, дав понять, что иначе последуют очередные санкции. Что неудивительно, ведь других инструментов в арсенале американской дипломатии давно нет. Но самым примечательным было то, чего в речи Трампа вообще не было, а именно России. Критическая ситуация в российско-американских отношениях так и осталась молчаливым вопросом недели высокого уровня. Ответом на него стало отсутствие отдельной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. В прошлом году Лавров и тогдашний глава Госдепа Рекс Тиллерсон за неделю успели повстречаться два раза. Посол России в США Анатолий Антонов сказал ТАСС, что министры кратко пообщались на рабочем завтраке пятерки постоянных членов ООН. Ранее на обеде от имени генсека ООН Трамп старательно делал вид, что Лаврова в комнате нет, хотя тот пользовался немалой популярностью среди гостей и до обеда успел перекинуться парой слов с половиной зала. Тенденция игнорирования присутствия России на мировой арене не может не вызывать тревогу, ведь без консенсуса двух постоянных членов СБ ООН организация не сможет способствовать решению ни одной мировой проблемы. А как без диалога выстроить доверие, к которому так призывал Гутерриш? Шторм двинулся в сторону Китая и Ирана Всю неделю Генассамблею сопровождала ужасная для нью-йоркского сентября погода - ливень, ветер, даже прозвучало штормовое предупреждение. И шторм произошел - 26 сентября на заседании Совета Безопасности высокого уровня под председательством президента США.

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Настоящей неожиданностью стали самые первые слова Трампа о вмешательстве в американские выборы Китая. Повесткой заседания, заявленной, между прочим, самим Вашингтоном, было нераспространение оружия массового уничтожения, и Трамп явно не зря нарушил протокол. С ходу отклонившись от темы заседания, он добился пущего эффекта от своих обвинений. Они стали вторым за несколько дней выпадом США в адрес Китая после санкций за приобретение у Москвы истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Это еще раз ясно продемонстрировало, что кризис в китайско-американских отношениях выходит далеко за рамки противоречий в сфере торговли и приобретает системный характер. Так что о скором восстановлении доверия между двумя крупнейшими экономиками мира говорить не приходится. Воинственной риторикой запомнилось и выступление на Генассамблее премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Размахивая распечатками с Google Earth, он сообщил, что израильская разведка обнаружила в Тегеране склад с ядерным оборудованием и материалами. Утверждения Нетаньяху диссонировали с многократно звучавшими со стороны МАГАТЭ подтверждениями того, что Иран не нарушает условия международной сделки по своей ядерной программе. Израиль МАГАТЭ и Ирану предпочитает не верить, явно ведя за своим мнением американский истеблишмент. А риски от такого недоверия, по мнению экспертов, крайне велики, поскольку все помнят, что бывает, когда в ООН кто-то размахивает "вещественными доказательствами". Рецепт от Лаврова Лавров стал одним из немногих спикеров, сосредоточившихся не на разногласиях, а на конкретных инициативах. Он призвал "диктат и принуждение раз и навсегда направить в архив, а лучше на свалку истории". Об адресате своих слов министр тактично промолчал, но он и так очевиден. Необоснованным обвинениям по поводу действий "российских хакеров" глава МИД РФ противопоставил инициативу Конвенции по борьбе с киберпреступностью.

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