Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ

Военные возможности ОАЭ и способность проецировать свою военную мощь в регионе в конце второго десятилетия XXI века являются результатом многолетнего сотрудничества с США, ведущими странами Запада и Россией. При этом Соединенные Штаты занимают лидирующую позицию в перечне экспортеров вооружений и военной техники для Эмиратов, не только поставляя продукцию военного назначения (ПВН), но и проводя обучение личного состава вооруженных сил и специалистов ОАЭ, участвуя в стратегическом планировании, организуя совместные учения и операции. Об этом сообщается в отчете Исследовательской службы Конгресса США The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy Updated, опубликованном в декабре 2018 года.

О сотрудничестве США и ОАЭ

Вооруженные силы ОАЭ невелики — их численность составляет примерно 50 тысяч человек, но они участвовали в нескольких военных операциях под руководством США, включая Сомали (1992 год), Балканы (конец 1990-х годов), Афганистан (с 2003 года), Ливию (2011 год) и Сирию (2014–2015 годы). По мнению ряда экспертов, Эмираты присоединились к операциям под руководством США для притока дальнейших американских инвестиций.

США и ОАЭ подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области обороны для дальнейшего обсуждения совместных стратегических подходов к региональным спорам и конфликтам и для улучшения интеграции возможностей США и Эмиратов. Оно включает в себя разработку плана обороны, который будет способствовать совместному американо-эмиратскому планированию в случае нападения на ОАЭ. Это рамочное соглашение основывается на двустороннем Соглашении о сотрудничестве в области обороны DCA (Defense Cooperation Agreement) от 25 июля 1994 года, текст которого засекречен. DCA сопровождалось отдельным Соглашением о статусе сил SOFA (Status of Forces Agreement), предоставляющим военнослужащим США в ОАЭ определенные юридические иммунитеты, но, как сообщается, в результате нескольких инцидентов ОАЭ аннулировали соглашение SOFA и договорились с Соединенными Штатами об урегулировании юридических инцидентов в каждом конкретном случае. Министр обороны США Джеймс Мэттис и шейх Мухаммед бен Заид 15 мая 2017 года подтвердили, что Соединенные Штаты и ОАЭ заключили новое соглашение DCA на 15-летний период.