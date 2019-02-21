Послание Владимира Путина Федеральному собранию — 2019. Реакция мировых СМИ

В своей речи президент РФ Владимир Путин затронул целый ряд вопросов внутренней и внешней политики. На что обратили внимание ведущие мировые информагентства, телекомпании, газеты и журналы — в материале ТАСС. США Аssociated Press: "Президент Владимир Путин жестко предостерег США от размещения ракет в Европе, предупредив, что Россия прибегнет к ответным мерам, развернув новые вооружения… Хотя российский лидер не уточнил, какие именно системы оружия Москва могла бы развернуть, его заявление повысило ставки в напряженных отношениях с США… Путин подтвердил, что Россия не станет первой разворачивать ракеты средней дальности… Он отметил, что российский ответ будет "ассиметричным" и включит использование новых вооружений, которые быстро достигнут центров принятия решений на территории противника".

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NBC: "Россия ответит на развертывание американских ракет меньшей и средней дальности в Европе, нацелив ракеты не только на те страны, где они размещены, но и на территорию США, заявил Владимир Путин. В наиболее жестких из прозвучавших до сих пор высказываниях о возможной гонке вооружений Путин подчеркнул, что Россия не ищет конфронтации и не будет первой предпринимать шаги к развертыванию ракет в ответ на решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В то же время он отметил, что творцам американской политики, которые, по его словам, чрезмерно уповают на исключительность США, следует взвесить риски прежде, чем предпринимать какие-либо шаги". Fox News: "Владимир Путин предупредил, что Россия нацелит гиперзвуковые ракеты на США в случае, если американские ракеты средней дальности появятся в Европе. Новые российские ракеты "Циркон" — составная часть продолжающихся усилий по модернизации систем обороны в условиях, как считают в Москве, все более враждебного отношения со стороны США… Он подчеркнул, что Москва хотела бы преодолеть разногласия с США, но в то же время критиковал американскую политику санкций в отношении России, называя ее разрушительной". CNN: "Владимир Путин пригрозил нацелить ракеты на США, на конкретные районы США, если американские ракеты будут развернуты в Европе. Упомянутые им "центры принятия решений" означают Вашингтон и центры управления вооруженными силами. Это весьма серьезная угроза со стороны российского президента, которая прозвучала после выхода США из договора с Россией по ракетам средней и меньшей дальности". Bloomberg: "Владимир Путин заявил, что Россия нацелит новые системы оружия на США в случае, если Америка разместит ракеты в Европе… Все это прозвучало в условиях растущих опасений по поводу возможности гонки ядерных вооружений. Тем не менее тон высказываний президента Путина был менее воинственным, чем год назад, когда он продемонстрировал с помощью компьютерной графики несколько новых систем оружия, которые, похоже, нацелены на США… Его выступление в нынешнем году было посвящено в основном обещаниям поднять уровень жизни россиян и расширить льготы для населения". The Wall Street Journal: "Основное внимание в обращении Путина было уделено внутриполитическим и экономическим проблемам. Путин пообещал повысить уровень жизни россиян в предстоящий год… По его словам, Россия хочет быть равноправным партнером США, и он не отступит от защиты национальных интересов. Путин предупредил, что США следует учитывать дальность и скорость российских современных вооружений, прежде чем принимать решения, угрожающие России".

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USA Today: "Угрозы Путина могут показаться поводом для опасений, но американцы должны помнить о двух факторах. Во-первых, жесткая политика в отношении России увеличивает вероятность того, что Россия ответит тем же. С точки зрения Москвы, это реакция на активную пропаганду и агитацию со стороны Вашингтона… Во-вторых, угрозы Путина не так уж и опасны. Начать с того, что угроза была условной: он пообещал, что Россия не станет первой разворачивать новые ракеты средней дальности, но сделает это, если Соединенные Штаты решатся на этот шаг. Он также выразил готовность вернуться за стол переговоров… Более того, российская военная мощь вряд ли представляет прямую угрозу для Америки… Новая гонка вооружений в Европе была предсказуемым следствием выхода Трампа из ДРСМД. К счастью, у мирной дипломатии еще есть время смягчить эти риски. Существует ли политическая воля — это совсем другой вопрос". The Washington Post: "Путин подчеркнул, что Россия отреагирует только в том случае, если Соединенные Штаты сделают первый шаг, но его высказывания были одними из самых резких на фоне возможной новой гонки вооружений после выхода обеих стран из договора эпохи холодной войны… Бряцание ядерным оружием имеет важнейшее значение при демонстрации Кремлем своей мощи как внутри страны, так и за рубежом, и может стать попыткой заставить Вашингтон сесть за стол переговоров". Канада The Globe and Mail: "Путин дал понять, что готов к возможной эскалации напряженности в отношениях с США и что Россия продолжит активно разрабатывать ракетные системы, чтобы не быть застигнутой врасплох при таком развитии событий. При этом он подчеркнул, что Россия хочет иметь нормальные отношения с Соединенными Штатами". TVA: "Владимир Путин пообещал улучшить качество жизни россиян "уже в этом году"… Если в прошлом году большую часть своего обращения он посвятил "непобедимому" российскому оружию, то в этот раз еще в самом начале выступления президент предупредил, что хочет сосредоточиться на экономических и социальных проблемах государства, помощи семьям, системах здравоохранения и образования". Великобритания The Times: "Путин сказал, что Россия продвигается вперед в разработке и постановке на боевое дежурство новых видов вооружений, таких как авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетный комплекс "Авангард", для того, чтобы преодолеть противоракетную оборону (США). Жесткие комментарии прозвучали ближе к концу выступления, в котором основное внимание было уделено внутренним проблемам".

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The Daily Telegraph: "Путин подробно рассказал (в послании Федеральному собранию) о широком наборе новых вооружений, разрабатываемых в России, включая гиперзвуковое оружие и подводный аппарат неограниченной дальности "Посейдон". Его комментарии ознаменовали эскалацию риторики. В начале нынешнего месяца он объявил только о симметричных ответных шагах на приостановку Дональдом Трампом участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанном Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году". The Guardian: "Владимир Путин заявил, что Россия разработает новое оружие и направит его на западные центры принятия решений, если Запад развернет новые ракеты малой и средней дальности в Европе. Угроза, которая, как представляется, направлена в адрес Вашингтона и других западных столиц, прозвучала после того, как США, а затем и Россия приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". Франция Radio France internationale: "Борьба с бедностью, демографическая ситуация и поддержка семьи стали основными темами 15-го послания Владимира Путина Федеральному собранию. Для того, чтобы изменить негативные тенденции, Путин предложил снизить налоги для многодетных семей, повысить планку для получения выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов". Le Monde: "В послании Федеральному собранию, зачитанному под сводами Гостиного двора, российский президент сделал упор на мерах, которые будут приниматься "уже в этом году" и которые можно охарактеризовать формулой "больше детей, меньше налогов". Владимир Путин намеренно сократил международную часть выступления". Le Figaro: "Владимир Путин никогда еще не произносил столь жестких слов в отношении Белого дома в связи с его выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как в своем нынешнем послании. Вашингтон и НАТО, со своей стороны, обвиняют Москву в том, что она нарушила этот договор 1987 года". Германия

Süddeutsche Zeitung: "В первом же предложении Путин подчеркнул, что сконцентрируется на "национальных проектах" по повышению качества жизни россиян всех возрастов. За этим последовало множество фактов и чисел, которые Путин обрушил на публику, собравшуюся в историческом Гостином дворе. Это очень хорошо характеризует президента — он, как известно, гордится тем, что отлично запоминает разные данные, и его речь была очередным подтверждением этого факта. Почти ни одну тему он не оставил без внимания. Будь то проблема множества свалок, которые слишком близко расположены к жилым зонам, или же налогообложение культурных учреждений в деревнях — по многим узкоспециальным вопросам Путину было что сказать. Он производит впечатление человека, который разбирается в деталях". Италия La Stampa: "Путин воспользовался своим традиционным посланием Федеральному собранию для того, чтобы серьезно предупредить Белый дом. Российский президент сказал это не напрямую, но смысл его слов был совершенно понятен: если США направят свои ракеты против нас, мы направим свои против Вашингтона и западных столиц. Новое противостояние Москвы и Вашингтона — это следствие решения Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США обвиняют Россию в его нарушении, но Трамп хочет также остановить Китай, который может разрабатывать "запрещенные" ракеты, не будучи связанным обязательствами по договору. Путин и Трамп играют с огнем. Ракеты средней дальности, до сих пор запрещенные Договором РСМД, крайне опасны: они достигают цели за несколько минут и увеличивают риск того, что ложная тревога спровоцирует настоящий ядерный конфликт". La Repubblica: "В ежегодном послании Владимира Путина Федеральному собранию упоминание выхода США из ДРСМД прозвучало как бы между прочим, но этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать реакцию НАТО, где заявили о неприемлемых угрозах, а также Госдепартамента США, где сказанное было квалифицировано как "обычная российская пропаганда". Путин подчеркнул, что не будет делать первый шаг, но предупредил, что Соединенные Штаты должны хорошо просчитать риски в результате роста напряженности". Испания

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El Periodico: "Год назад, когда рейтинг популярности Владимира Путина приближался к 80 процентам и его переизбрание на посту президента не вызывало сомнений, он обратился к депутатам и сенаторам российского парламента с необычно воинственной речью, полной упоминаний о российских военных достижениях, а также угроз в адрес США и Европы — геополитических конкурентов (России). В среду кремлевский лидер говорил тоном, радикально отличавшимся от тона 12-месячной давности, и в своем выступлении о положении страны сосредоточил внимание на социальных вопросах и борьбе с коррупцией… Даже когда российский лидер затронул основные международные проблемы, такие как намерение США денонсировать ДРСМД, его выступление носило сдержанный характер". Чехия Česká televize: "Зарубежной проблематике Владимир Путин посвятил лишь 15 минут из 75 минут своего выступления. Он говорил прежде всего о США. Согласно некоторым экспертам, он не стал затрагивать тему Украины вроде бы для того, чтобы его не обвинили во вмешательстве в ситуацию на Украине перед президентскими выборами. Он не обратил внимания и на проходящую предвыборную президентскую кампанию, на президента Порошенко, которого обычно очень часто критикует". Белоруссия Беларусь сегодня: "В среду президент России Владимир Путин выступил с 15-м за время своего президентства посланием к Федеральному собранию. Если прошлогоднее его выступление запомнилось большим блоком о новейшем оружии, которым обладает Россия, то в этот раз российский лидер больше сконцентрировался на внутренней тематике. В этом смысле можно, наверное, сказать, что нынешнее послание носило социальный характер… В оставшиеся 15 минут он все-таки успел очень жестко пройтись по международной тематике. Путин практически впрямую пригрозил руководству США неуловимыми и быстрыми ракетами, способными достать Вашингтон или Нью-Йорк… Фактически эти заявления говорят о том, что Россия принимает вызов США относительно возможной реинкарнации гонки вооружений. В Москве ясно дали понять, что Белый дом должен оставить все иллюзии о получении глобального военного превосходства.

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Интересно, что Путин при этом воздержался от критики в адрес Европейского союза, который пока не намерен отказываться от санкционного давления на Россию. Тем самым Москва, с одной стороны, посылает Вашингтону сигнал о том, что именно американское видение современного мира программирует международные кризисы и конфликты. С другой стороны, Россия видит больше возможностей для возобновления сотрудничества с Западом на европейском направлении. Пас сделан, и мяч теперь у ЕС, ведущие страны которого должны не на словах, а на деле доказать свою независимость от США. Этого от них ждут в Москве. Пока же на фоне сохраняющихся противоречий с Западом Россия будет более активно состыковывать евразийские интеграционные проекты на постсоветском пространстве с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Подтверждением тому можно считать и заявление Владимира Путина о том, что будет правильным "активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике". Япония Kyodo: "В отношении Японии Путин сказал, что Россия продолжит развивать с ней политический диалог и экономическое сотрудничество. Говоря о мирном договоре, он отметил, что Россия готова к совместному с Японией поиску взаимоприемлемых условий для его заключения. В своем послании Путин ограничился упоминанием США, ЕС, Японии, Китая и Индии. Таким образом, видно, что он подчеркивает важность отношений с Японией…

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Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что (возможное) размещение Соединенными Штатами ракет средней дальности в Европе представляет серьезную угрозу для России. По его словам, в таком случае РФ будет вынуждена создать и развернуть вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нее будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений. Таким образом, Путин фактически продемонстрировал, что целью удара может быть не только Европа, но и США. Это крайне нетипично для России упоминать о возможности атаки США, и это является показателем того, что конфликт между странами лишь углубляется". Китай Global Times: "В своем послании Путин предупредил, что Москва даст решительный ответ на (возможное) размещение ракет США в соседних с Россией странах. Обратившись с боевитой интонацией к Западу, он пообещал россиянам улучшить их жизненные условия". Вьетнам VIA: "Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в конфронтации с США. Выступая с посланием Федеральному собранию, глава российского государства подчеркнул, что Россия не намерена никому угрожать, однако немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где Вашингтон разместит свои вооружения, но и на Соединенные Штаты". Турция Sabah: "На размещение Соединенными Штатами ядерных ракет средней и малой дальности в странах Европы Россия ответит не только нацеливанием своих ракет на эти страны, но и на США. В своем жестком заявлении в адрес Вашингтона относительно возможной гонки вооружений Путин сказал, что Россия не желает подобной конфронтации и не будет первой предпринимать шаги по размещению ракет в ответ на решение США выйти из ДРСМД. При этом он отметил, что реакция России на любое размещение ракет будет решительной". Израиль

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