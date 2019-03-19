Политолог: приход Токаева не внесет принципиальных изменений в политику Казахстана

АСТАНА, 19 марта. /ТАСС/. Приход к власти Касым-Жомарта Токаева, который вступит в должность президента Казахстана 20 марта, не привнесет принципиальных изменений в политический курс республики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник высказал казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане", которая рассказывает о главных политических фигурах республики, Данияр Ашимбаев.

"Нужно понимать, что вертикаль власти была заточена под Нурсултана Назарбаева и переход ее к Токаеву займет длительное время. Это вопросы правовые, политические и экономические. На данный момент ситуацию контролирует Назарбаев, и понятно, что стабильность курса во многом гарантирована им и выбранным им преемником. То есть ожидать больших изменений во внешней и внутренней политике, в экономике, я думаю, не стоит", - рассказал Ашимбаев.

Он напомнил, что с момента принесения Токаевым присяги вступают в силу все нормы, касающиеся статуса первого президента Казахстана, его работы в Совете безопасности, Конституционном совете. "Президент в своем обращении лишний раз подчеркнул, что уходит, мягко говоря, не так далеко. Это не пенсия, в его руках остается достаточно большой контроль над ситуацией", - пояснил политолог.

По его словам, проведенная недавно смена правительства, назначение нового генпрокурора и руководителей регионов говорит о том, что эти "вопросы во многом обозначены первым президентом и вряд ли будут подвергнуты ревизии вторым".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. Полномочия президента переходят к председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана, которая намечена на 20 марта.