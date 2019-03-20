Эксперт: США в свете отставки Назарбаева попытаются расширить влияние в Казахстане

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Вашингтон после заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке предпримет шаги политического и экономического характера для расширения американского влияния в этой стране. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

Как констатировал эксперт, если говорить о широкой общественности, мало кто знает в США о том, что Казахстан входит в число крупнейших по территории стран мира и обладает огромными ресурсами. Вместе с тем профессор подчеркнул, что в США "люди, которые занимаются серьезным, реальным планированием, понимают значение Казахстана: и как вследствие его положения рядом со Средней Азией, так и между Россией и Китаем - двумя основными игроками". Как пояснил политолог, в Вашингтоне прекрасно осведомлены о ресурсном потенциале страны, а также о том, какую важность Казахстан имеет для России как один из ключевых членов Евразийского союза.

"Поэтому они [США] будут, конечно, пытаться как-то влиять на этот процесс, как-то продвигать своих людей, но сделать им это будет непросто, потому что присутствие США в Казахстане относительно мало, - подчеркнул Коробков. - И американцев, конечно, волнует не только присутствие России, влияние ее на эту страну, но и потенциальное расширение роли Китая в Казахстане. Поэтому, чтобы ни говорилось официально, американская политика будет направлена именно на это".

Как уточнил эксперт, речь, вероятно, будет идти о попытках Вашингтона "усилить свое влияние и воспрепятствовать быстрому расширению роли Китая".

Сделки и реверансы

Говоря о том, какие именно меры могла бы, вероятнее всего, предпринять американская сторона в указанных целях, он отметил: "Они могут начать очень активно хвалить Казахстан и лично как Назарбаева, так и нового президента страны за попытки как-то способствовать демократическому процессу, сравнивать их действия с текущей ситуацией в России". Эксперт также добавил, что с американской стороны, вероятно, "будут вестись интенсивные переговоры как с правительством, так и с какими-то оппозиционными фигурами". "Будут предлагаться какие-то выгодные для Казахстана экономические сделки, будут делать политические реверансы", - отметил политолог.