После переименования столицы Казахстана в Нурсултан жителей продолжат называть астанчанами

"Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей родины будет носить имя основоположника современного Казахстана", - отметил Султанов.

АСТАНА, 21 марта. /ТАСС/. Жителей столицы Казахстана будут по-прежнему называть астанчанами после переименования города в Нурсултан. Об этом заявил руководитель администрации Астаны Бахыт Султанов, чьи слова в четверг опубликованы на казахстанском сайте "ЕлордаИнфо" .

По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа первому президенту Казахстана за "реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы". "При этом мы - все жители столицы - остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин", - подчеркнул руководитель администрации Астаны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта на совместном заседании палат парламента предложил назвать столицу республики Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана принял законодательные поправки в конституцию относительно переименования Астаны.

Депутаты маслихата (местного представительного органа) 20 марта на внеочередной сессии поддержали инициативу о переименовании столицы Казахстана. Они направили предложение о переименовании Астаны в Нурсултан на рассмотрение республиканской ономастической комиссии при правительстве республики.