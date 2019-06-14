Главы МИД Евросоюза обсудят 17 июня последствия нападения на танкеры в Оманском заливе

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 17 июня на плановой встрече в Люксембурге последствия нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Еврокомиссии (ЕК) официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Министры иностранных дел обсудят эту ситуацию 17 июня в Люксембурге", - сказала она.

Косьянчич отказалась комментировать обвинения госсекретаря США Майка Помпео, который возложил на Иран ответственность за торпедную атаку танкеров, и повторила распространенное в четверг заявление ЕС с призывом всех сторон к сдержанности.

"Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации и напряженности, поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать провокаций", - заявила она.