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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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Главы МИД Евросоюза обсудят 17 июня последствия нападения на танкеры в Оманском заливе

Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 17 июня на плановой встрече в Люксембурге последствия нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Еврокомиссии (ЕК) официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

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"Министры иностранных дел обсудят эту ситуацию 17 июня в Люксембурге", - сказала она.

Косьянчич отказалась комментировать обвинения госсекретаря США Майка Помпео, который возложил на Иран ответственность за торпедную атаку танкеров, и повторила распространенное в четверг заявление ЕС с призывом всех сторон к сдержанности.

"Этому региону не нужны новые причины для дестабилизации и напряженности, поэтому мы повторяем наш призыв ко всем сторонам проявлять максимальную сдержанность и избегать провокаций", - заявила она.

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СШАИранЛюксембургПомпео, Майкл (Майк)Нападение на танкеры в Оманском заливе
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