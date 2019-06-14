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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Голландская Boskalis займется спасением двух танкеров в Оманском заливе

Ситуация с судном Kokuka Courageous оценивается как стабильная, но ситуация на борту Front Altair продолжает вызывать обеспокоенность, отметили в компании

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Голландская компания Boskalis займется спасением обоих танкеров, предположительно подвергшихся нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе компании.

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"Вскоре после инцидентов страховщики обоих судов выбрали компанию SMIT Salvage, являющуюся дочерним предприятием Boskalis, для спасения самих судов и их груза", - отмечается в сообщении.

По данным компании, ситуация на борту судна Front Altair, перевозившего нефтепродукты, продолжает вызывать обеспокоенность. Экипаж смог в целости и сохранности покинуть судно, пожар на борту был потушен в четверг днем. В настоящее время к нему направляется группа специалистов, оснащенная необходимым оборудованием, для проведения спасательной операции на месте.

Ситуация с судном Kokuka Courageous с грузом метанола на борту оценивается как стабильная. Его экипаж также смог в целости и сохранности покинуть судно. В четверг вечером оно было взято на буксир, а экипаж вернулся на борт. В настоящее время судно буксируется в один из портов в Персидском заливе. "Спасательная операция проводится в тесной консультации с имеющими отношение к ситуации местными властями и Морским центром аварийной взаимопомощи (MEMAC)", - отметили в компании.

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