Голландская Boskalis займется спасением двух танкеров в Оманском заливе

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Голландская компания Boskalis займется спасением обоих танкеров, предположительно подвергшихся нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе компании.

"Вскоре после инцидентов страховщики обоих судов выбрали компанию SMIT Salvage, являющуюся дочерним предприятием Boskalis, для спасения самих судов и их груза", - отмечается в сообщении.

По данным компании, ситуация на борту судна Front Altair, перевозившего нефтепродукты, продолжает вызывать обеспокоенность. Экипаж смог в целости и сохранности покинуть судно, пожар на борту был потушен в четверг днем. В настоящее время к нему направляется группа специалистов, оснащенная необходимым оборудованием, для проведения спасательной операции на месте.

Ситуация с судном Kokuka Courageous с грузом метанола на борту оценивается как стабильная. Его экипаж также смог в целости и сохранности покинуть судно. В четверг вечером оно было взято на буксир, а экипаж вернулся на борт. В настоящее время судно буксируется в один из портов в Персидском заливе. "Спасательная операция проводится в тесной консультации с имеющими отношение к ситуации местными властями и Морским центром аварийной взаимопомощи (MEMAC)", - отметили в компании.