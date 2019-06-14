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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Ранее военные опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта танкера

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает данные американской разведки об изъятии мины с борта танкера Kokuka Courageous доказательством причастности Ирана к нападению на два танкера в Оманском заливе. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован в пятницу.

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"Это сделал Иран, и вы знаете, что это сделал он, так как вы видели корабль", - утверждал президент, имея в виду видеозапись и заявление, которые распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан. На видеозаписи, как утверждали американские военные, запечатлено, как лица с иранского корабля Корпуса стражей исламской революции (КСИР) снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе.

С точки зрения Трампа, данная видеозапись полностью изобличает Иран в происшедшем. При этом глава государства предупредил, что Соединенные Штаты "воспринимают это [нападение на танкеры] не с легким сердцем". "Это страна терроризма, и у них многое изменилось с того момента, как я стал президентом", - добавил Трамп.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдНападение на танкеры в Оманском заливе
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