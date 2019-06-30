Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

ТАСС, 30 июня. Президент США Дональд Трамп подтвердил на пресс-конференции, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном на границе двух Корей. По его словам, отношения США и КНДР улучшаются, но Вашингтон не торопит Пхеньян, добиваясь соглашения о денуклеаризации.

Ранее Трамп написал в Twitter, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в ходе посещения демилитаризованной зоны.

"Мне сказали, что Ким Чен Ын хотел бы встретиться", - заявил президент США. Согласно изложенной им информации, власти Соединенных Штатов и КНДР сейчас находятся на "финальных стадиях подготовки очень непродолжительной встречи" двух лидеров.

Ранее пресс-пул Белого дома передал высказывания Трампа о том, что Пхеньян уведомил Вашингтон о желании Ким Чен Ына провести такую встречу.

Провал или отсрочка? Как специалисты оценивают итоги саммита лидеров США и КНДР в Ханое

Информационное агентство ЦТАК после этого опубликовало заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Выступая 11 июня в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The all Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что, с точки зрения американской администрации, проведение новой личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына вполне возможно и зависит на данном этапе только от Пхеньяна.