После штурма. Как выглядит резиденция экс-президента Киргизии после его задержания

7 августа спецназ Киргизии предпринял попытку задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Однако сторонники Атамбаева сумели блокировать спецназ на территории резиденции, а впоследствии и отбить атаку силовиков на дом.

В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности республики заявили, что бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались из огнестрельного оружия. Сам Атамбаев позже признался, что стрелял по спецназовцам во время нападения. В ходе столкновений пострадали 98 человек. В четверг была предпринята вторая попытка штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате Атамбаев сдался властям и сейчас находится под арестом. Он подозревается в коррупции.

Фотографии из резиденции бывшего президента Киргизии в селе Кой-Таш после штурма — в галерее ТАСС.