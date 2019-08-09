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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

После штурма. Как выглядит резиденция экс-президента Киргизии после его задержания

Во время столкновений пострадали почти 100 человек
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Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

7 августа спецназ Киргизии предпринял попытку задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Однако сторонники Атамбаева сумели блокировать спецназ на территории резиденции, а впоследствии и отбить атаку силовиков на дом. 

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В пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности республики заявили, что бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались из огнестрельного оружия. Сам Атамбаев позже признался, что стрелял по спецназовцам во время нападения. В ходе столкновений пострадали 98 человек. В четверг была предпринята вторая попытка штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате Атамбаев сдался властям и сейчас находится под арестом. Он подозревается в коррупции.

Фотографии из резиденции бывшего президента Киргизии в селе Кой-Таш после штурма — в галерее ТАСС.

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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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