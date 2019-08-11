Советник Трампа заявила, что расследование деяний Эпштейна надо продолжать

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Расследование в отношении финансиста Джеффри Эпштейна следует продолжать и довести до конца, несмотря на его самоубийство в тюрьме в ожидании суда по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала Fox News старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

"Джеффри Эпштейн определенно совершил немало плохого в течение ряда лет. Надо продолжать расследование его деяний. Я не считаю, что эти преступления должны остаться безнаказанными и кануть в прошлое вместе с ним", - отметила старший советник главы государства.

Как сообщалось ранее, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

По данным газеты The New York Times, руководство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило на шесть дней особое наблюдение за этим заключенным после его попытки самоубийства 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим был отменен. Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставило оснований для решения перестать вести пристальное наблюдение за Эпштейном в камере.