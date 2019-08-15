{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Пхеньян не будет вести переговоры с Сеулом после завершения военных учений США и РК

В КНДР назвали планы Сеула по возобновлению переговоров с Пхеньяном после завершения американо-южнокорейских военных учений "иллюзией"

ТАСС, 16 августа. Пхеньян не намерен вновь приступать к переговорам с Сеулом после завершения совместных военных учений США и Республики Корея (РК). Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление официального представителя Комитета по мирному воссоединению Кореи.

На эту тему
Предупреждение малой дальности. Зачем КНДР возобновила пуски ракет?

Согласно его тексту, планы Сеула по возобновлению переговоров с Пхеньяном после завершения американо-южнокорейских военных учений "как само собой разумеющиеся являются иллюзией". "В будущем будет видно, однако нам [КНДР] больше не о чем говорить с Южной Кореей, также у нас нет намерений садиться с ними за стол переговоров", - говорится в заявлении северокорейского ведомства.

МИД КНДР 11 августа распространил заявление, в котором подчеркнул, что совместные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом. В понедельник представитель администрации президента РК заявил, что северокорейская критика военных учений говорит о желании Пхеньяна возобновить диалог по вопросам денуклеаризации с Вашингтоном на рабочем уровне.

Республика Корея и Соединенные Штаты 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной их целью заявлена является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
Кризис в Сирии
СМИ: средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по военным объектам в провинции Хама
Агентство SANA сообщает, что сирийские зенитчики поразили одну из ракет
Читать полностью