СМИ: Пхеньян не будет вести переговоры с Сеулом после завершения военных учений США и РК

ТАСС, 16 августа. Пхеньян не намерен вновь приступать к переговорам с Сеулом после завершения совместных военных учений США и Республики Корея (РК). Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление официального представителя Комитета по мирному воссоединению Кореи.

Согласно его тексту, планы Сеула по возобновлению переговоров с Пхеньяном после завершения американо-южнокорейских военных учений "как само собой разумеющиеся являются иллюзией". "В будущем будет видно, однако нам [КНДР] больше не о чем говорить с Южной Кореей, также у нас нет намерений садиться с ними за стол переговоров", - говорится в заявлении северокорейского ведомства.

МИД КНДР 11 августа распространил заявление, в котором подчеркнул, что совместные учения Республики Корея и США делают затруднительными переговоры между Пхеньяном и Сеулом. В понедельник представитель администрации президента РК заявил, что северокорейская критика военных учений говорит о желании Пхеньяна возобновить диалог по вопросам денуклеаризации с Вашингтоном на рабочем уровне.

Республика Корея и Соединенные Штаты 5 августа приступили к совместным командно-штабным учениям. Они включают отработку действий командования и вооруженных сил с помощью компьютерной симуляции. Основной их целью заявлена является подготовка Штаба по управлению кризисными ситуациями и оценка готовности Республики Корея осуществлять оперативное управление своими войсками в военное время.