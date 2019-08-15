Норвежская посредническая делегация покинула Венесуэлу

КАРАКАС, 16 августа. /ТАСС/. Делегация, направленная правительством Норвегии в Венесуэлу, чтобы добиться возобновления переговоров между правительством республики и его политическими противниками, уже покинула страну. Об этом сообщил в четверг депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Сталин Гонсалес, представляющий оппозиционную партию "Новое время".

"Норвежцы уже уехали, мы встречались с ними вчера, а представители правительства сбежали из-за стола ", - цитирует венесуэльского политика радиостанция Unión Radio. По словам Гонсалеса, какого-либо прогресса в переговорном процессе достигнуто не было. Подтверждения этой информации со стороны исполнительной власти Венесуэлы не поступало.

Ранее в четверг глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса сообщил, что правительство не отказалось от общения с оппозицией, а взяло паузу. По его мнению, переговоры можно будет возобновить при помощи "переосмысленного механизма" их проведения, однако пока неизвестно, когда это может произойти. "Мяч на стороне правительства", - отметил в связи с этим Гонсалес.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. Тогда президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

На прошлой неделе власти южноамериканского государства объявили об отказе участвовать в очередном раунде общения с оппозицией. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.