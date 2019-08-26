Явка на выборах президента Абхазии составила 66,55%

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Явка на выборах президента Абхазии 25 августа составила 66,55%. Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК республики Таймураз Гогия.

Абхазия не определилась с президентом.

Абхазия не определилась с президентом. Кандидаты прогнозируют второй тур

На эту тему

"Количество зарегистрированных избирателей - 129 421, приняло участие 86 138 человек, что составляет 66,55%", - сказал Гогия.

Гогия подтвердил, что действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния вышли во второй тур. ЦИК Абхазии, возможно, назначит второй тур на 8 сентября.

"Исходя из результатов, во второй тур выходят: Хаджимба получил 20 544 голосов или 23,85%, Квициния - 18 929 голосов или 21,97%", - сказал он.

По его словам, голосование 25 августа прошло без нарушений, которые могли бы повлиять на их результат.

"Никаких жалоб и информации о нарушениях, способных повлиять на подсчет голосов, не поступало", - отметил Гогия.