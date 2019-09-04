Африканская охота. Россия возвращается на Черный континент

Рынки сбыта для российских товаров, новые геополитические союзы и старые связи с африканцами, учившимися в СССР. Россия возвращается на Черный континент, где ее влияние в течение почти трех десятилетий оставляло желать лучшего. Разворот Москвы в сторону юга начался с 2014 года. На фоне похолодания с Западом Кремль ищет партнеров среди стран, не вводивших против России санкции. Русские идут В августе 2019 года американское издание The Intercept опубликовало письменные ответы на запрос Конгресса, данные двумя генералами Африканского командования вооруженных сил США (USAFRICOM): бывшим — Томасом Вальдхаузером и действующим — Стивеном Таунсендом. По утверждению военных, число стран континента, в которых дает о себе знать влияние России, достигло десяти. Среди них традиционные партнеры нашей страны — Алжир, Ангола и новые, такие как ЦАР. Россию интересуют на Черном континенте добыча полезных ископаемых, газа и нефти, и возобновляемая энергия — строительство атомных электростанций. Кроме того, Москва предлагает своим партнерам новое оружие и ремонт старой, приобретенной в прошлые десятилетия техники.

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В американской армии, как следует из секретных ответов, опубликованных The Intercept, продвижение России воспринимают в штыки. "Чтобы воспрепятствовать эксплуататорским усилиям русских, USAFRICOM продолжает работать со своими партнерами в Африке, дабы оставаться ключевым партнером африканцев", — сообщили Конгрессу Таунсенд и Вальдхаузер. Однако помешать Москве Вашингтон не в состоянии. Россия усиливает свое присутствие в странах, не имеющих тесных связей с американцами, поэтому выбирать "или-или" местным элитам не придется. Зато многие из них заинтересованы предложениями, которые могут сделать три российские компании — ключевых игрока на африканском рынке: "Роснефть", Росатом и Рособоронэкспорт. В конце 2018 года Росатом заключил в Египте контракт на строительство атомной электростанции. У "Роснефти" действуют соглашения с Алжиром и Ливией о добыче сжиженного газа. Рособоронэкспорт закрепился в качестве крупнейшего поставщика на рынке Алжира. К южному морю Вектор последних лет — продвижение России дальше на юг, в государства южнее Сахары, где влияние нашей страны ослабло в 1990-е годы. На рынках этого региона особенно активен Росатом, заключивший договор о строительстве АЭС с Нигерией и соглашения о взаимном сотрудничестве с Суданом, Эфиопией и Конго (ДРК). В правительствах этих стран также рассматривают возможность строительства АЭС с российской помощью. К государствам южнее Сахары проявляет интерес "Роснефть", заключившая в 2018 году меморандум по сотрудничеству в Африке с нигерийской Oranto Petroleum и располагающая концессией на разведку газа и нефти в Мозамбике. Рособоронэкспорт с 2016 по 2018 год подписал более 20 крупных соглашений со странами центра и юга Африки. "2019 год должен стать "годом Африки" для военно-технического сотрудничества России", — считает директор компании Алексей Михеев.

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За десять последних лет российский товарооборот со странами континента возрос более чем втрое: с $5,7 млрд в 2009 году до $17,4 млрд в 2017-м. Успех, не прошедший незамеченным в США. В "Африканской стратегии", опубликованной Вашингтоном в 2018 году, Москва представлена как ключевой геополитический противник в регионе. В марте 2019 года заместитель госсекретаря США Джон Салливан выбрал одну из африканских стран, Анголу, чтобы сделать ей внушение: предупредил об опасности, которую якобы представляют для нее российские интересы. Африканские горки Несмотря на внушительные успехи последних лет, присутствие России в Африке заметно уступает влиянию, которое оказывают на Черный континент Запад и Китай. Разница хорошо заметна по цифрам: Вашингтон располагает 34 военными базами в регионе, товарооборот его союзников по ЕС со странами Африки исчисляется в $275 млрд. Экономические показатели, достигнутые КНР, также впечатляют: $170 млрд денежных транзакций в обе стороны. России в таком окружении приходится прокладывать собственный путь, отыскивая ниши, которые не были заняты до нее. Важный ресурс для Кремля — опасения, которые вызывают у африканских лидеров и китайцы, и американцы. Слишком тесное сотрудничество с Поднебесной оборачивается резким ростом задолженности, обслуживать которую слабые экономики не в состоянии. На сегодняшний день астрономические долги перед Китаем накопили Нигер, Республика Конго (РК), Южный Судан, Эфиопия. Не все в регионе согласны проследовать по их пути. Что касается отношений с США и Евросоюзом, африканские элиты опасаются политического давления: санкций и вмешательства в свои внутренние дела через поддержку оппозиционных движений. На этом фоне именно Россия видится удобным партнером. Успехом пользуется российская ставка на национальный суверенитет как незыблемую основу международных отношений. Наш человек в саванне Последний (но далеко не маловажный) козырь на руках у Москвы — это общая история. В 1960–1970-е годы, когда страны Африки сражались за независимость от бывших колониальных империй, Советский Союз поддерживал их в этой борьбе. Следы былого сотрудничества сохранились в национальной геральдике: флаг Анголы включает стилизованные серп и молот (нож и мачете), а Мозамбика — изображение автомата Калашникова. Не менее важно человеческое измерение исторической связи. С 1970 года более 400 тыс. африканских студентов прошли обучение в Советском Союзе. Некоторые из них, вернувшись на родину, добились успеха в карьере, с течением времени добравшись до рычагов верховной власти.

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