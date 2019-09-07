Госдепартамент США призвал Россию освободить оставшихся украинцев

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся "под стражей несправедливо". Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента.

"Мы приветствуем обмен [удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом]. <...> Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымско-татарской общины, которые остаются под стражей несправедливо", - утверждал дипломат. Он напомнил про призывы США освободить Олега Сенцова и "других политзаключенных", а также задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских моряков в результате нарушения тремя кораблями Военно-морских сил Украины порядка прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. "Мы приветствуем заявление о том, что они скоро вернутся домой", - сказал представитель ведомства.

США, по его словам, "с воодушевлением отмечают признаки более активного диалога между Россией и Украиной". "Президент [Украины Владимир] Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины, - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства. - Мы поддерживаем усилия президента Зеленского".

"Мы по-прежнему призываем Россию выполнить свои обязательства по минским соглашениям и вернуть контроль над Крымом Украине, - заключил дипломат. - Мы вновь заявляем о нашей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, распространяющейся на ее территориальные воды".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.