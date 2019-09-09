Закон об отсрочке Brexit вступил в силу

Новый закон призван не допустить так называемого жесткого Brexit, который грозит британской экономике долгосрочными негативными последствиями. Закон обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit на 3 месяца (до 31 января 2020 года), если Лондон и Брюссель не достигнут сделки об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

Правительство Джонсона, выступающее против затягивания переговоров с ЕС, пыталось, но не смогло помешать принятию закона, внесенного оппозиционными партиями при поддержке некоторых членов правящей Консервативной партии. При этом у Джонсона до последнего момента оставалась возможность не подать этот билль монарху на подпись и таким образом избежать его принятия. Однако правительство Великобритании отказалось идти на этот шаг, который усилил бы политический кризис.

Вместе с тем премьер обещал, что ни при каких обстоятельствах не попросит Брюссель об отсрочке и будет добиваться того, чтобы страна вышла из состава сообщества не позднее 31 октября. Некоторые из его заявлений британские политические аналитики расценили как готовность нарушить закон и не следовать указаниям парламента, за что главе правительства может грозить суд и даже тюремный срок. При этом в воскресенье источники газеты The Daily Telegraph в правительстве сообщили о том, что правительство может обойти закон и вполне легальными способами. Для этого Джонсону придется убедить Брюссель в том, что он не должен соглашаться на отсрочку Brexit, встав на сторону британского правительства, а не парламента.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с требованиями Лондона.