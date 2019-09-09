ПАСЕ: Цемах должен оставаться доступным для следователей по делу о крушении Boeing

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Житель Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, освобожденный из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, должен оставаться доступным для следователей по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом заявила в понедельник председатель комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека Торхильдюр Сюнна Айварсдоттир, слова которой приводятся в сообщении на сайте ассамблеи.

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Представитель ПАСЕ приветствовала обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, состоявшийся в минувшую субботу. "Тот факт, что Украина позволила Владимиру Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не должен сотрудничать при расследовании этой трагедии", - отметила она. Представитель ассамблеи подчеркнула, что "в начале октября комитет назначит докладчика, уполномоченного оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии и в привлечении виновных к ответственности".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.