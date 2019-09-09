WP: отмена Трампом встречи по Афганистану связана с борьбой между Помпео и Болтоном

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ) и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде отражает обострившиеся в последнее время противоречия между госсекретарем Майклом Помпео и помощником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном, выступающим против соглашения с талибами. По версии газеты The Washington Post., таким образом Болтон одержал победу на данном этапе.

"Отмена встречи в ответ на гибель в четверг американского солдата в Кабуле в результате атаки талибов - часть более широкой победы Болтона", - цитирует издание представителя администрации на условиях анонимности. Как сообщили ранее в Пентагоне, 5 сентября из-за взрыва самодельного устройства погиб 34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис, принимавший участие в операции "Страж свободы" (Freedom's Sentinel). По данным газеты, глава Белого дома пришел к соответствующему решению в тот же день, Ашрафа Гани проинформировали об этом в пятницу 6 сентября.

Несмотря на отмену переговоров Трамп по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана. "Болтон не против сокращения присутствия в Афганистане до 8600 военнослужащих, но отвергает любую сделку с талибами. Он считает, что выполнить предвыборное обещание о выводе войск можно без соглашения", - отмечается в публикации.

В субботу Трамп сообщил в Twitter, что из-за теракта в Кабуле он отменил встречи с лидерами движения "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, которые должны были состояться 8 сентября в Кэмп-Дэвиде. Помимо этого, Трамп также отказался от участия в переговорах по мирному урегулированию в республике.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала NBC сообщил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад был отозван в Вашингтон. В эфире телеканала Fox News Помпео, говоря о консультациях, выразил надежду на их возобновление, но не уточнил, когда это может произойти.