Помпео заявил, что Болтон был уволен Трампом, а не подал в отставку

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон был уволен Дональдом Трампом, а не подал в отставку сам. Об этом глава американской дипломатии сообщил, выступая вместе с министром финансов США Стивеном Мнучином на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Вчера вечером президент сказал Болтону, чтобы он подал заявление об отставке, и, как я понимаю, оно было получено сегодня утром", - подчеркнул он.

"Президент вправе иметь такую команду, какую хочет", - отметил также Помпео. "В ней должны быть люди, которым он доверяет и которых ценит, чьи усилия и рекомендации помогают ему проводить внешнюю политику США. Как члены администрации мы с министром Мнучином стараемся делать это каждый день. Когда он принимает подобное решение, он полностью вправе это делать", - добавил госсекретарь.

Помпео также прокомментировал появившиеся в американских СМИ сообщения, согласно которым внутри администрации в последнее время обострились противоречия между ним и Болтоном. "Я знаю, что все об этом говорили достаточно долгое время. Конечно, были вопросы, по которым у нас с Болтоном расходились взгляды относительно того, как нам стоит действовать", - сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Он также сообщил, что назовет имя нового советника по национальной безопасности на следующей неделе. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности после отставки Болтона временно станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

Ранее газета The Washington Post писала о том, что Трамп старается держать Болтона в стороне от принятия ключевых внешнеполитических решений. Речь, в частности, шла об усилиях Вашингтона по урегулированию в Афганистане; разногласия наблюдались и в вопросах, связанных с Ираном и КНДР.