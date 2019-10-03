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Акции протеста в Гонконге

СМИ: получившему пулевое ранение школьнику в Гонконге предъявили обвинение в беспорядках

Аналогичные обвинения получили еще шесть человек, еще одного мужчину обвинили в поджоге

ТАСС, 3 октября. Получивший огнестрельное ранение в ходе акций протеста в Гонконге 18-летний школьник по фамилии Цанг обвинен в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в четверг сообщает телеканал RTHK.

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Кроме того, указывает телеканал, шесть человек также получили обвинения в участии в беспорядках, еще один мужчина обвиняется в поджоге.

Учащийся колледжа во вторник был госпитализирован в критическом состоянии после того, как стал участником ожесточенных столкновений стражей порядка с радикальными антиправительственными демонстрантами в районе Цуен Ван в материковой части города. На кадрах, попавших на видео, видно, как Цанг, экипированный в защитную каску, очки и противогаз, участвует в групповом нападении на сотрудника полиции и атакует его железным прутом. В целях самообороны офицер достал табельное оружие и произвел выстрел боевыми патронами, ранив нападавшего в упор в область груди. В настоящее время Цанг находится в больнице в критическом состоянии, отмечает RTHK.

Во вторник, в день 70-летней годовщины образования КНР, во многих районах Гонконга прошли массовые демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями и беспорядками. Радикальные активисты блокировали улицы, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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