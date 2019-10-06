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Конте выступил за восстановление G8 с участием России

Премьер Италии считает, что это позволит более эффективно решать геополитические проблемы по всему миру

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступает за восстановление Группы восьми (G8) с участием России с целью более эффективного решения геополитических проблем по всему миру. Он сообщил об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Washington Post.

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Премьера попросили подтвердить информацию о том, что он согласился с позицией президента США Дональда Трампа - инициативой возвращения к G8. "Это правда. Я поддержал эту инициативу, потому что мне казалось, что если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире", - ответил Конте.

Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп на прошедшем в конце августа саммите Группы семи во французском Биаррице настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы. Согласие с Трампом тогда, по данным CNN, выразил Конте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 августа, что возвращение к G8 для Москвы не является самоцелью. Многие вопросы эффективнее решать в формате G20, пояснил Песков. Как он напомнил, Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах. 26 августа Песков добавил, что в Кремле не считают возможным возвращаться к формату "восьмерки" без консенсуса всех стран Группы семи.

Теги
ИталияРоссияКонте, Джузеппе
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