Выслать мигрантов: как Саудовская Аравия справляется с падением цен на нефть

Падение цен на нефть в 2014 году стало поворотным моментом для Саудовской Аравии. Напуганная бюджетным дефицитом, страна одобрила реформы, направленные на преодоление сырьевой зависимости. Проект получил название "Видение 2030" и предусматривает меры по помощи частному сектору, хай-теку, сферам образования и туризма. Чтобы справиться с безработицей, достигающей 25% среди молодежи, саудовские власти повысили налоги на иностранную рабочую силу для фирм, которые пользуются ее услугами. В сентябре 2019 года стали известны итоги. За последние 30 месяцев страну покинули почти 2 млн иностранных тружеников, места которых займут местные уроженцы.

Трудящиеся мужчины Востока

Снижение числа гастарбайтеров давно входило в планы саудовского руководства. "В торговом секторе заняты 1,5 млн работников, из которых только 300 тыс. саудовцев", — с сожалением констатируется в главном манифесте реформ. Всего на 33 млн жителей монархии приходится 6,6 млн трудовых мигрантов, а в 2016 году их было 8,5 млн. Нанимать иностранцев дешевле, но это значит, что часть местного населения выталкивается с рынка труда. По разным подсчетам, мигранты и сегодня составляют 70–80% экономически активного населения Саудовской Аравии.

С июля 2017 года Эр-Рияд повел борьбу с импортом рабочей силы фискальными средствами. Каждого гастарбайтера обязали выплачивать месячный налог в 100 риялов (€24) за пребывание в королевстве. В 2020 году нагрузка увеличится: отдавать придется уже около €100 в месяц. Одновременно приняты меры к крупному бизнесу, нанимающему мигрантов. С 2018 года каждую компанию, в штате которой значится больше иностранных работников, чем местных, обязали выплачивать по 400 риялов за каждого в казну. В 2019 году этот налог увеличили вдвое — 800 риялов (€200).

Стремление ограничить количество мигрантов диктуется и соображениями внутренней безопасности. Каждый год в страну прибывают сотни тысяч паломников, совершающих хадж. Часть из них старается незаконно остаться, поэтому саудовские власти вынуждены регулярно проводить кампании по выдворению нелегалов. Выбора у Эр-Рияда не остается: если не бороться с чрезмерным притоком иностранной рабочей силы, доля местных жителей на рынке труда так и останется ниже критической отметки.

Люди — новая нефть

Другая реформа, предусмотренная "Видением 2030", коснулась доходов саудовцев. С 2018 года местных жителей впервые обязали платить налог: НДС, установленный на уровне 5%. До падения нефтяных цен исламская монархия не собирала денег со своих подданных, довольствуясь собственной сырьевой выручкой. Это объяснялось тем, что немалая часть граждан и без того трудилась в государственном секторе, а другая оставалась без работы.

Однако возросший бюджетный дефицит заставил правительство искать дополнительные источники доходов, не делая исключений. Под нож пошли льготы: право на бесплатное пользование электричеством и водой для всех граждан. Тогда же повысили стоимость бензина. Хотя она до сих пор остается одной из самых низких в мире (36 рублей за литр АИ-95), цена успела возрасти на 83–127% для разных видов этого топлива.