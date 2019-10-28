Россия между турками, сирийцами и курдами: как реализуется сочинский меморандум

Переход Ракки, служившей в 2013–2017 годах главным форпостом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), под контроль сирийских войск не сопровождался фейерверками в Дамаске.

12 тысяч солдат, которые пересекли Евфрат и вошли в город, вскоре выдвинулись на север, в направлении сирийско-турецкой границы. Правительственные силы по договоренности с курдами спешили дать отпор турецкой армии и формированиям вооруженной оппозиции, которые вторглись на северо-восток Сирии в рамках объявленной Анкарой операции "Источник мира". К счастью, усилиями России удалось предотвратить, казалось бы, неминуемую конфронтацию. На пограничные рубежи сирийские пограничники впервые вышли 27 октября вместе с патрулями российской военной полиции, которые стали нести дежурство в Заевфратье в соответствии с Сочинским меморандумом.



Переиздание Аданского пакта Появление российских военных на границе с Турцией едва ли выглядит неожиданным шагом. "Произошло то, что должны было произойти, — отметил ливанский аналитик Нидаль Саби. — Такой шаг подсказывала вся логика развития событий после вмешательства России в сирийский конфликт в 2015 году". По мнению Саби, России суждено было взять на себя трудную миссию по улаживанию ситуации в северо-восточном регионе Сирии, учитывая ее ведущую роль в астанинском процессе. Как напомнил аналитик, российские военнослужащие ранее эффективно помогли в выработке механизма по реализации примирительных соглашений в Алеппо, Восточной Гуте под Дамаском и южных провинциях, над которыми в итоге был восстановлен контроль сирийского правительства. Что касается ситуации в Заевфратье, то российская дипломатия сразу после воинственных заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о готовящемся вторжении в Сирию предложила Дамаску и Анкаре вернуться к двусторонним соглашениям, подписанным в 1998 году в Адане. Эти договоренности в свое время помогли уладить пограничные вопросы между двумя соседями, положив конец партизанским вылазкам Рабочей партии Курдистана. Благодаря этим соглашениям Сирия и Турция целое десятилетие успешно развивали торгово-экономическое сотрудничество. Со стороны Дамаска не последовало возражений по поводу российской инициативы, но заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад напомнил, что Турция "вероломно нарушила Аданский пакт, пропустив через свою границу 170 тыс. террористов, которые развязали многолетнее кровопролитие и принесли страдания сирийцам".

На эту тему Сирийская сделка: как Россия превратилась в ключевого игрока на Ближнем Востоке

Довольно резко высказался по поводу буферной зоны, которую начала создавать Анкара после вторжения в Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, президент республики Башар Асад. "Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли", — сказал он 22 октября буквально за несколько часов до начала переговоров в Сочи между президентами России и Турции. Ранее на встрече в Дамаске со спецпредставителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым сирийский лидер заявил, что "турецкое вторжение является по всем международным параметрам агрессией, и сирийский народ обладает законным правом на сопротивление оккупационным войскам всеми имеющимися средствами". Сочинский меморандум остановил сползание ситуации к опасной черте, указал Саби. "Путин и Эрдоган договорились о переиздании Аданских соглашений в новой редакции, — отметил он. — Теперь Россия, по сути, стала гарантом их выполнения, взяв на себя ответственность за обеспечение безопасности на сирийско-турецкой границе". Двойная игра Курды поначалу настороженно отреагировали на итоги переговоров в Сочи. Совсем недавно они чувствовали себя хозяевами положения на северо-востоке Сирии, имея под боком морских пехотинцев США, которые помогали им бороться с бандами ИГ. В 2017 году после оккупации турецкими войсками пограничного кантона Африн к западу от Алеппо американцы пообещали им, что такая ситуация не повторится в двух других центрах самопровозглашенной автономии — Кобани (150 км от Алеппо) и Камышлы (680 км от Дамаска). Однако Соединенные Штаты снова повернулись к ним спиной. "Нам говорили, что, пока американские силы присутствуют в Сирии, они не допустят никаких нападений, поэтому мы доверяли США. Мы думали, что Америка остановит нападение на наш свободный регион. Уже перед самым турецким вторжением мы предполагали, что международная коалиция во главе США хотя бы закроет воздушное пространство", — посетовала председатель исполкома курдского Совета демократической Сирии Ильхам Ахмед в своем выступлении перед членами Палаты представителей Конгресса США. Перед лицом повторного предательства со стороны администрации США курды пошли на соглашение с сирийскими властями и пропустили правительственные силы через подконтрольные им территории. Сирийские военнослужащие вступили к середине октября в Манбидж, Кобани, Табку, Ракку, Айн-Ису и Телль-Тамер.

По свидетельству эксперта Айхама Мураи, курды и раньше вели диалог с Дамаском, но при этом не прекращали тесного сотрудничества с американцами. После того как США удалось уговорить 17 октября президента Эрдогана остановить военные действия на 120 часов, командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС, их основу составляют курдские отряды) Мазлюм Абди откровенно признал, что курды нуждаются в американском присутствии в Сирии, поскольку, по его словам, "это создает необходимый баланс в регионе". Как отметил Мураи, командование СДС до сих пор не дало ответа на предложение российских военных включить курдские отряды в добровольческий пятый корпус сирийских ВС. "Курды по-прежнему стремятся сохранить самостоятельную военную структуру и силы внутренней безопасности "Асаиш", на которые опирается их автономная администрация, даже несмотря на то, что это уже привело к турецкому вторжению и потере ими контроля над пограничными районами", — сказал он. По словам Мураи, курдские власти согласились на размещение российской военной полиции и сирийских пограничников в провинции Хасеке, но, вероятно, под нажимом американцев отказались передать контроль над погранпереходом в Йарубии на границе с Ираком. МИД Сирии в самом начале событий возложил ответственность за ситуацию, сложившуюся на северо-востоке страны, на курдские организации, которые "сделали ставку на американский проект и стали орудием политики США, направленной против интересов Сирии". Как заявил замглавы сирийского МИД Фейсал Мекдад, если бы армия Сирии находилась на границе, то "турецкие войска не посмели бы напасть на северные районы провинций Хасеке и Ракка". Нефтяные колодцы 27 октября командование СДС наконец согласилось выполнить условия Сочинского меморандума и начало вывод своих сил из буферной зоны глубиной 32 километра. Такое решение коалиция приняла после "интенсивных консультаций с российской стороной". В заявлении СДС указывалось, что курды обратились к России с призывом способствовать их конструктивному диалогу с центральным правительством в Дамаске. МИД Сирии приветствовал этот шаг, подчеркнув, что вывод курдских вооруженных формирований в координации с сирийской армией "лишит Турцию предлога для своей вероломной агрессии". В Дамаске выразили готовность "принять в объятия заблудших сынов, оказать им помощь и вновь включить в сирийское общество".

На эту тему CNN назвал Россию "бесспорным лидером" в Сирии