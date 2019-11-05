Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что к месту разведения у Петровского прибыли националисты с оружием

В Народной милиции ДНР добавили, что командование "операции объединенных сил" для противодействия националистам задействовало подразделение разведывательного батальона, что привело к столкновениям между радикалами и украинскими силовиками
Описание
© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Около 60 вооруженных украинских националистов прибыли к участку разведения сил и средств в районе Петровского в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

На эту тему

"Продолжаем фиксировать прибытие в районы разведения сторон вооруженных групп радикальных националистических организаций. За истекшие сутки в села Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции добавили, что командование "операции объединенных сил" (ООС) для противодействия националистам задействовало подразделение разведывательного батальона, что привело к столкновениям между радикалами и украинскими силовиками.

29 октября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, в ходе которого была определена дата устранения нарушений в Петровском. 4 ноября представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало. Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснил несостоявшееся разведение сил нарушением режима тишины. Позднее руководитель силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что разведение сил и средств у поселка Петровское начнется 8 ноября в случае соблюдения указанного режима тишины.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Мнение
Америка за год до выборов. Что есть в активе у Трампа?
Андрей Шитов — о том, заинтересована ли Россия в импичменте президента Трампа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС