В ДНР сообщили, что к месту разведения у Петровского прибыли националисты с оружием

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Около 60 вооруженных украинских националистов прибыли к участку разведения сил и средств в районе Петровского в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"Продолжаем фиксировать прибытие в районы разведения сторон вооруженных групп радикальных националистических организаций. За истекшие сутки в села Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В Народной милиции добавили, что командование "операции объединенных сил" (ООС) для противодействия националистам задействовало подразделение разведывательного батальона, что привело к столкновениям между радикалами и украинскими силовиками.

29 октября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы, в ходе которого была определена дата устранения нарушений в Петровском. 4 ноября представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало. Глава МИД Украины Вадим Пристайко пояснил несостоявшееся разведение сил нарушением режима тишины. Позднее руководитель силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что разведение сил и средств у поселка Петровское начнется 8 ноября в случае соблюдения указанного режима тишины.