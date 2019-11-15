Экс-посол США в Киеве утверждает, что никогда не пыталась подрывать позиции Трампа

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что никогда не пыталась подрывать позиции президента США Дональда Трампа и не помогала его политическим противникам в период предвыборной кампании. С соответствующим заявлением она выступила в пятницу на открытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента главы Белого дома.

"Не являются правдивыми также и утверждения без ссылки на источник о том, что я говорила неким сотрудникам посольства и представителям властей Украины, что указания президента Трампа следует игнорировать, потому что он будет подвергнут импичменту. Я не говорила и не стала бы говорить ничего подобного", - утверждает дипломат.

"Администрация [Барака] Обамы не просила меня помогать предвыборной кампании [Хиллари] Клинтон или вредить кампании Трампа. Я бы не стала совершать подобные шаги, если бы они попросили. Подобная политическая ангажированность несовместима с работой кадрового дипломата", - подчеркнула она. "Я никогда не встречалась с Хантером Байденом и не имела с ним никаких прямых или косвенных контактов", - добавила также Йованович, отметив, что никогда не обсуждала с его отцом, бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, ни его самого, ни украинскую газовую компанию Burisma, членом правления которой Хантер Байден являлся.

Ранее бывший посол заявляла о том, что ее отставки весной этого года добивался лично президент. По словам Йованович, в начале марта Госдепартамент предложил ей продолжить возглавлять американскую дипмиссию в Киеве до 2020 года, однако уже в апреле ей было приказано вернуться в Вашингтон "следующим рейсом". Посол была отозвана из Киева в мае - на два месяца раньше запланированного срока.