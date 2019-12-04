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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

Депутат Бундестага считает решение Берлина о высылке российских дипломатов поспешным

Зампред фракции Свободной демократической партии Александер граф Ламбсдорфф потребовал "незамедлительно вступить в критический диалог" с российскими властями

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Зампред фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф считает решение властей ФРГ о высылке двух российских дипломатов в свете убийства гражданина Грузии в Берлине поспешным. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью агентству АФП.

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Депутат призвал Берлин проинформировать о деталях такого шага. "То, что правительство высылает двух российских дипломатов, хотя расследование еще идет, тяжело понять без наличия ясной информации", - сказал Ламбсдорфф. "Необходимо представить доказательства, которые оправдывают такой шаг", - считает он.

Ламбсдорфф потребовал от Берлина "незамедлительно вступить в критический диалог" с российскими властями. Он заявил, что если в ходе расследования подозрения в том, что за убийством стояло россияне, подтвердятся, "то это должно будет иметь последствия".

В среду МИД ФРГ сообщил, что высылает из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии. Генпрокуратура, ведущая расследование, заявила о том, что обладает основаниями полагать, что убийство некоего Торнике К. будто бы было совершено при участии госструктур РФ или входящей в нее Чечни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к происшедшему в Берлине.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, - 49-летнего гражданина России.

Теги
ГерманияРоссияВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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