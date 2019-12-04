SZ: Германия не будет призывать партнеров высылать дипломатов РФ, как в "деле Скрипалей"

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает высылку российских дипломатов в свете убийства гражданина Грузии в Берлине "предупредительным сигналом" Москве и не станет призывать партнеров делать то же самое, как это было со стороны Лондона после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщила в среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах.

"В течение дня партнеры по НАТО и ЕС будут проинформированы о решении Германии и обстоятельствах дела. На скоординированной высылке российских дипломатов из других стран правительство ФРГ настаивать пока не намерено", - пишет издание. Источник отметил, что "все зависит от реакции Москвы и дальнейших результатов расследования Генпрокуратуры".

В среду МИД ФРГ сообщил, что высылает из страны двух сотрудников посольства РФ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что Москва может иметь отношение к происшедшему в Берлине.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего россиянина.